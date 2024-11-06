«Все зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в госбумаги. Это отличное вложение, такие доходности. Депозит — хороший инструмент, сейчас такие ставки, не каждый бизнес может обеспечить такую доходность. Но если есть ресурсы и финансы, подумайте не только о том, как приумножить деньги, а как вложить их в образование, воспитание детей. Это самое лучше вложение, самый лучший капитал», — сказал министр.
Силуанов назвал лучшие инструменты сбережений
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты лучшими инструментами сбережений, но призвал не забывать об инвестициях в образование. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».