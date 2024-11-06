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Силуанов назвал крепкую экономику залогом сильного государства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что крепкая экономика является залогом крепкого государства. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Источник: РИА "Новости"

«Крепкие финансы — это залог успеха и крепости экономики, финансы обеспечивают наше богатство, силу государства. Крепкие государственные финансы — это хорошее начало для экономического суверенитета. Крепкая экономика — это крепкое государство, крепкая экономика — это крепкие финансы», сказал он.

Силуанов подчеркнул, что к финансам должно быть доверие.

«Без такого доверия и предсказуемости того, что будет делать государство в ближайшие годы, невозможно делать инвестиции и принимать важные решения», — сказал министр.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск. ТАСС — информационный партнер марафона.