Силуанов назвал крепкую экономику залогом сильного государства

«Крепкие финансы — это залог успеха и крепости экономики, финансы обеспечивают наше богатство, силу государства. Крепкие государственные финансы — это хорошее начало для экономического суверенитета. Крепкая экономика — это крепкое государство, крепкая экономика — это крепкие финансы», сказал он.
Силуанов подчеркнул, что к финансам должно быть доверие.
«Без такого доверия и предсказуемости того, что будет делать государство в ближайшие годы, невозможно делать инвестиции и принимать важные решения», — сказал министр.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск. ТАСС — информационный партнер марафона.