Силуанов назвал крепкую экономику залогом сильного государства

«Крепкие финансы — это залог успеха и крепости экономики, финансы обеспечивают наше богатство, силу государства. Крепкие государственные финансы — это хорошее начало для экономического суверенитета. Крепкая экономика — это крепкое государство, крепкая экономика — это крепкие финансы», сказал он.