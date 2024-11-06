Сертифицированные Роскачеством продукты здорового питания получат маркировку

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Продукты здорового питания, прошедшие сертификацию в Роскачестве, будут маркироваться специальным знаком, подтверждающим, что товар прошел исследование и подтвердил наличие функциональных ингредиентов в должном объеме. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.
Как отметили в организации, маркировка по результатам сертификации не только гарантирует безопасность, но и подтверждает заявленный производителем состав ингредиентов, повышающих пищевую ценность продуктов здорового питания.
«Покупатели ориентируются в своем выборе на объективные данные независимых исследований. 86% потребителей, обращающих внимание на сертификаты качества, отмечают важность такой информации на упаковке в момент принятия решения о покупке», — отметила директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества, руководитель центра компетенций в области функционального питания ведомства Дарья Ширяева.
Кроме этого, в магазинах федерального ретейлера Х5 Group появятся специальные полки, выделенные под натуральные функциональные продукты, сертифицированные Роскачеством, добавили в организации. Такие товары призваны снижать дефициты потребления витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, а также позволят россиянам сформировать сбалансированный рацион.
В Роскачестве также отметили, что стратегия научно-технологического развития РФ включает в качестве одного из приоритетных направлений создание безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания. Это отражено в поручениях президента России Владимира Путина.