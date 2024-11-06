«Сбер» оценил ущерб экономике России от кибератак в 1 трлн рублей

«Ущерб российской экономики от всех этих атак, которые были в 2023—2024 году в условиях кибервойны, тоже имеет определенные цифры, и они немалые. По нашим данным, этот ущерб тоже может достигать к концу года, если ситуация не изменится, приблизиться примерно к триллиону рублей», — сказал господин Кузнецов на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
За первую половину 2024-го количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тыс., что на 16% больше, чем за весь 2023 год. Для борьбы с угрозой правительство, в частности, планирует наращивать объем трафика, проходящего через технические средства противодействия угрозам: в 2030 году он должен составить 725,6 Тбит/с.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Хакеры берут числом».