Скорректированная EBITDA сегмента e-commerce за отчетный период составила 4,376 млрд рублей против отрицательной — минус 7,229 млрд рублей — в третьем квартале 2023 года. Общая выручка направления увеличилась на 31% и составила 135,806 млрд рублей.
Оборот от продаж Ozon в III квартале увеличился на 59%
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon в третьем квартале 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года — до 718,303 млрд рублей, говорится в сообщении компании о неаудированных финансовых результатах по МСФО.