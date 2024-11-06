Оборот от продаж Ozon в III квартале увеличился на 59%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon в третьем квартале 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года — до 718,303 млрд рублей, говорится в сообщении компании о неаудированных финансовых результатах по МСФО.