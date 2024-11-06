Новак: инфляция в России по итогам года может составить 8%

Инфляция в России по итогам 2024 года ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер Александр Новак. Согласно последнему прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам года будет находится в пределах 8−8,5%. В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,1% до 7,3%.