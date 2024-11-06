Новак: БРИКС расширяется и весь потенциал рынка сосредоточен в этих странах

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Количество стран БРИКС увеличивается и весь потенциал рынка сосредоточен именно в этих странах. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Со странами БРИКС у нас будут развиваться отношения, тем более, что количество стран увеличивается, и емкость, скажем так, этого рынка стран БРИКС, она достаточно высокая. Если говорить о будущем, то весь практически потенциал экономического роста сосредоточен именно в странах БРИКС. Уже на сегодняшний день, как на саммите говорили, 36% всей экономики мира приходится на страны БРИКС, в то время как на страны G7 порядка 30%», — сказал он.
Кроме того, вице-премьер отметил, что увеличение роли стран БРИКС потребует реализации новых инвестиционных проектов для того, чтобы обеспечивать те высокие темпы, которые страны показывают по экономическому росту. «Невозможно закрыть одну крупную страну с точки зрения глобальной экономики. Все-таки Россия является четвертой экономикой в мире, изолировать ее невозможно», — подчеркнул Новак. Он также отметил, что доля стран БРИКС составляет 40% производителей нефти, а по потреблению и того больше.