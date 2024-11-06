Новак: БРИКС расширяется и весь потенциал рынка сосредоточен в этих странах

«Со странами БРИКС у нас будут развиваться отношения, тем более, что количество стран увеличивается, и емкость, скажем так, этого рынка стран БРИКС, она достаточно высокая. Если говорить о будущем, то весь практически потенциал экономического роста сосредоточен именно в странах БРИКС. Уже на сегодняшний день, как на саммите говорили, 36% всей экономики мира приходится на страны БРИКС, в то время как на страны G7 порядка 30%», — сказал он.