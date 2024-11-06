Названо условие, при котором может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

Последние два года погода в регионе в отопительный сезон оставалась довольно теплой, напомнил аналитик. Если зима будет холодной, со стандартными объемами отбора газа из подземных хранилищ и морозами в конце, то европейцы могут что-то предпринять, чтобы получить больше российского газа, допускает Юшков.