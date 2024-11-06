Минпромторг подготовил проект об эксперименте по маркировке автозапчастей

«В части автомобильных запасных частей — Минпромторгом России проведена работа по согласованию с бизнес-сообществом номенклатуры продукции, в отношении которой целесообразно проведение аналогичного эксперимента. Проект постановления правительства Российской Федерации о проведении такого эксперимента уже разработан и в ближайшее время будет направлен на межведомственное согласование», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.