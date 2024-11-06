Минпромторг подготовил проект об эксперименте по маркировке автозапчастей

«В части автомобильных запасных частей — Минпромторгом России проведена работа по согласованию с бизнес-сообществом номенклатуры продукции, в отношении которой целесообразно проведение аналогичного эксперимента. Проект постановления правительства Российской Федерации о проведении такого эксперимента уже разработан и в ближайшее время будет направлен на межведомственное согласование», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.
Там подчеркнули, что в министерство неоднократно поступали предложения от органов власти и бизнес-сообщества о целесообразности введения маркировки смазочных материалов, автомобильных жидкостей и запасных частей. Такие предложения обусловлены высокой долей незаконного оборота товаров в отрасли.
В Минпромторге также напомнили, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории РФ проводится эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
В июне 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что министерство может распространить маркировку на автомобильную отрасль в части автокомпонентов и запчастей.
Ранее газета «Известия» написала, что в России могу ужесточить оборот автомобильных масел и запчастей: контрафактную продукцию предлагают блокировать на кассах при продаже, а на все виды техжидкостей и деталей для машин распространить обязательную маркировку.