Минкультуры объяснило рост цен на билеты в театр

В пресс-службе добавили, что театры в свою очередь принимают все возможные меры для того, чтобы зрители могли купить билеты на спектакли по цене, соответствующей утвержденным тарифам, и неоднократно предупреждают зрителей о том, что, приобретая билеты в местах, отличных от касс и официального сайта театра, они рискуют быть обманутыми. «[Театры] настоятельно рекомендуют производить покупку билетов исключительно у указанных на официальных сайтах театров конкретных партнеров театра. В некоторых театрах вводятся именные билеты», — отметили в Минкультуры.