Минкультуры объяснило рост цен на билеты в театр

Ранее ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе на просветительском форуме «Знание. Первые» выразил недовольство ценами, в частности, на балетные постановки, которые сравнил с месячным окладом.
«Во многом ценообразование зависит от работы самих учреждений, их подходов к формированию творческих планов и репертуарных афиш. Повышение цен на билеты в театры в достаточной мере действительно продиктовано необходимостью борьбы с так называемыми перекупщиками», — отметили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что театры в свою очередь принимают все возможные меры для того, чтобы зрители могли купить билеты на спектакли по цене, соответствующей утвержденным тарифам, и неоднократно предупреждают зрителей о том, что, приобретая билеты в местах, отличных от касс и официального сайта театра, они рискуют быть обманутыми. «[Театры] настоятельно рекомендуют производить покупку билетов исключительно у указанных на официальных сайтах театров конкретных партнеров театра. В некоторых театрах вводятся именные билеты», — отметили в Минкультуры.
Там заверили, что министерство делает все, чтобы театр, будучи одной из традиционных для российского зрителя форм досуга и просвещения, сохранял доступность. «Помимо значительного количества театров по всей России, имеющих постоянный репертуар (общее количество по РФ — 667), большую роль здесь играют различные программы министерства. Так, ежегодно растет количество мероприятий в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана. С 2021 года функционирует новая программа стимулирования посещаемости учреждений культуры школьниками и студентами — “Пушкинская карта”, — проинформировали в ведомстве.
Ранее о введении именных билетов для предотвращения спекуляций сообщил Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России. Продажа таких билетов в ГАБТ началась с 1 октября. Также именные билеты с декабря вводит Театр имени Евгения Вахтангова. Согласно информации в социальных сетях театра, именные билеты вводятся на постановки «Генерал и его семья», «Наш класс» и «Утиная охота».