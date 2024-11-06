Мемкоин, связанный с Трампом, перешел к снижению

Ранее мемкоин рос на 15,4% до $3,79 после того, как Трамп заявил о политической победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.
К 11:30 мемкоин, связанный с американским лидером Джо Байденом, ускорил снижение на 26,8% до $0.003139.
В то же время мемкоин, связанный с Харрис замедлил снижение до $0.001028 (-91,7%).
Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi (смесь слов politic (политический) и finance (финансы) — прим. ТАСС) создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.