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Мемкоин, связанный с Трампом, перешел к снижению

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мемкоин, связанный с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, по данным на 11:30 мск, перешел к снижению на фоне президентских выборов в США на 8,4% — до $3,07, свидетельствуют данные агрегатора CoinGecko.

Источник: Reuters

Ранее мемкоин рос на 15,4% до $3,79 после того, как Трамп заявил о политической победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.

К 11:30 мемкоин, связанный с американским лидером Джо Байденом, ускорил снижение на 26,8% до $0.003139.

В то же время мемкоин, связанный с Харрис замедлил снижение до $0.001028 (-91,7%).

Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi (смесь слов politic (политический) и finance (финансы) — прим. ТАСС) создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.