Мемкоин Харрис упал в цене на 80%

По состоянию на 7:56 мск мемкоин Харрис демонстрировал падение в цене на 79,8%, до 0,002479 доллара, в то время как мемкоин Трампа рос на 15,9% до 3,97 доллара.
Мемкоин — это криптовалюта которая выпускается ради шутки либо на основе интернет-мемов.
В настоящее время в США проходят выборы президента страны. Камала Харрис представляет на них Демократическую партию, Дональд Трамп — Республиканскую.
Сообщалось, что Трамп вместе с бизнесменом Илоном Маском и главой UFC Даной Уайтом наблюдают за ходом голосования из поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
В настоящее время ведется подсчет голосов, поданных выборщиками. По прогнозам Associated Press, Трамп набирает 230 голосов выборщиков, а Харрис — 187 голосов. Телеканал Fox News сообщает, что действующая вице-президент США получает 211 голосов, а бывший президент — 232 голоса выборщиков.
Отметим, что для победы один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков из общего количества в 538. Решающим будет исход голосования в «колеблющихся» штатах, к которым в этом году относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
По прогнозам букмекеров, вероятность победы Трампа составляет 95%.