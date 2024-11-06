Мемкоин Харрис упал в цене на 80%

Отметим, что для победы один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков из общего количества в 538. Решающим будет исход голосования в «колеблющихся» штатах, к которым в этом году относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.