МБМ проведет многоуровневое обучение по франчайзингу для столичных предпринимателей

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) проведет для столичных предпринимателей, работающих на рынке франшиз, и тех, кто хочет начать свое дело, бесплатное многоуровневое обучение. Оно включает в себя конференцию «Вырасти с франшизой — 2024», которая состоится 11 ноября, и онлайн-курс «Все о франчайзинге: как построить свой бизнес?».