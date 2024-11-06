МБМ проведет многоуровневое обучение по франчайзингу для столичных предпринимателей

Участники обучения узнают о том, как запускать и масштабировать бизнес по франшизе в различных сферах с учетом последних тенденций франчайзинга в России.
Все обучающие мероприятия бесплатны, на каждое из них требуется предварительная регистрация на портале МБМ.
Конференция «Вырасти с франшизой — 2024» пройдет 11 ноября с 12:00 до 18:30 на площадке «Цифровое деловое пространство» по адресу: улица Покровка, дом 47. В деловой программе мероприятия запланированы выступления экспертов, а также работа индивидуальной менторской гостиной, в рамках которой предприниматели смогут получить консультацию менторов и найти решение своих бизнес-задач.
Откроет конференцию сессия «Лидеры рынка франчайзинга — взгляд в будущее!». На ней эксперты расскажут о текущей ситуации на рынке франчайзинга и перспективах его развития в различных сферах — общепите, бьюти-индустрии и других. Среди спикеров — председатель Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова, основатель франчайзинговой сети мужских автоматизированных парикмахерских Василий Михайлов, действующий франчайзи и ресторатор Олег Юдин.
В рамках сессии «Основные причины открыть бизнес по франшизе» участники мероприятия познакомятся с опытом предпринимателей, которые приобрели и развивают франшизы в Москве, а также узнают, как выбрать подходящую франшизу.
На сессии «Создание франчайзинговой сети 100+ точек» выступят бизнесмены, которым удалось выстроить структуры, объединяющие сотни предприятий. Среди них — основатель международной сети пекарен Денис Коньков, руководитель направления франчайзинга продуктовых магазинов Иван Петров, а также директор по франчайзингу и развитию сети фитнес-клубов Ирина Троска.
Программу выступлений завершит сессия «Особенности запуска бизнеса по франшизе». Её слушатели познакомятся с ошибками в налоговой отчетности, которые совершают франчайзи, узнают, как выстроить систему подбора персонала, выбрать правильную локацию, автоматизировать передачу знаний и использовать контент для развития бизнеса. Спикерами сессии станут основатели франшиз, эксперты по позиционированию брендов, корпоративному обучению, финансам и налогам.
После конференции многоуровневое обучение продолжит онлайн-курс «Все о франчайзинге: как построить свой бизнес?», состоящий из трех вебинаров.
Первый вебинар курса «Что такое франчайзинг и как правильно выбрать его формат?» пройдет 12 ноября. Его слушатели познакомятся с основными понятиями франчайзинга, его видами и преимуществами.
13 ноября участники вебинара «Начало пути франчайзи: исключительные права, взносы, платежи» выяснят, что нужно знать предпринимателю, который решил приобрести бизнес по франшизе. Спикер объяснит, что такое комплекс исключительных прав, паушальный взнос и роялти, а также как самостоятельно создать франшизу.
14 ноября вебинар «Составление финмодели франшизы и ее юридическое оформление» завершит онлайн-курс. Слушатели разберутся, как использовать финансовую модель во франчайзинге, чем отличается лицензионный договор и договор коммерческой концессии и как выбрать подходящую франшизу.
Вебинары проведет предприниматель, основатель компании по созданию и выведению франшиз на рынок Евгения Зябкина.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве также можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
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