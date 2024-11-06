Made IMOEX Great Again: как победа Трампа отразилась на Мосбирже?

Что случилось?
Дональд Трамп по предварительным данным станет 47-м президентом Соединенных Штатов.
Политик уже вышел к своим сторонникам с речью и поздравлениями. Он уже пообещал завершить нынешние военные конфликты в мире, сократить долг страны и снизить налоги.
Кроме того, республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и, судя по всему, получат большинство в Сенате. Это означает полный контроль партии над бюджетным планированием Штатов.
Как только начали появляться данные о победе Трампа, IMOEX на открытии взлетел на 2,7%.
Почему рынок РФ так положительно реагирует?
Все просто: победа Трампа скорее приближает улучшение геополитической ситуации, от которой страдают вообще все компании в РФ, чем отдаляет ее.
Если бы президентом США стала Камала Харрис, то она с большей вероятностью продолжила бы политику своего однопартийца и предыдущего президента Джо Байдена. А это означало бы еще больше санкций, ограничений и ухудшение отношений между Штатами и РФ.
Однако важно понимать, что Трамп — довольно «эксцентричный» политик, и пока что никто не понимает, как именно он собирается «завершать» все геополитические конфликты, в особенности — украинский.
Есть три варианта развития событий.
1. Трамп оставляет все как есть в отношении России и Украины, и эффекта на рынок РФ ни положительного, ни отрицательного нет.
2. Трамп и его администрация могут увеличить помощь Украине. Эффект на рынок РФ, естественно, будет отрицательный.
3. Трамп снижает помощь Украине. Положительно для российского рынка.
Из такой логики и исходят инвесторы этим утром: из двух зол лучше то, которое хотя бы в теории может принести стабильность и положительный эффект. Поэтому российский рынок на позитиве.