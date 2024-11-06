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Made IMOEX Great Again: как победа Трампа отразилась на Мосбирже?

Индекс Мосбиржи на открытии резко взлетел на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Разбираемся, почему победа республиканца так отражается на российских акциях.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power
Источник: AP 2024

Что случилось?

Дональд Трамп по предварительным данным станет 47-м президентом Соединенных Штатов.

Политик уже вышел к своим сторонникам с речью и поздравлениями. Он уже пообещал завершить нынешние военные конфликты в мире, сократить долг страны и снизить налоги.

Кроме того, республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и, судя по всему, получат большинство в Сенате. Это означает полный контроль партии над бюджетным планированием Штатов.

Как только начали появляться данные о победе Трампа, IMOEX на открытии взлетел на 2,7%.

Почему рынок РФ так положительно реагирует?

Все просто: победа Трампа скорее приближает улучшение геополитической ситуации, от которой страдают вообще все компании в РФ, чем отдаляет ее.

Если бы президентом США стала Камала Харрис, то она с большей вероятностью продолжила бы политику своего однопартийца и предыдущего президента Джо Байдена. А это означало бы еще больше санкций, ограничений и ухудшение отношений между Штатами и РФ.

Однако важно понимать, что Трамп — довольно «эксцентричный» политик, и пока что никто не понимает, как именно он собирается «завершать» все геополитические конфликты, в особенности — украинский.

Есть три варианта развития событий.

1. Трамп оставляет все как есть в отношении России и Украины, и эффекта на рынок РФ ни положительного, ни отрицательного нет.

2. Трамп и его администрация могут увеличить помощь Украине. Эффект на рынок РФ, естественно, будет отрицательный.

3. Трамп снижает помощь Украине. Положительно для российского рынка.

Из такой логики и исходят инвесторы этим утром: из двух зол лучше то, которое хотя бы в теории может принести стабильность и положительный эффект. Поэтому российский рынок на позитиве.