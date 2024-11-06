Каким будет курс рубля 7 ноября 2024: прогноз эксперта

Большая часть биржевых индексов в КНР сегодня тоже несла потери. Инвесторы закладывают риски возобновления торговых войн после вступления в должность избранного президента США. Биржи Европы не показали единого тренда. Октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны вышел лучше ожиданий, показатель держится в области роста (более 50 п.).
Ключевое событие четверга — заседание ФРС, его итоги могут внести коррективу в динамику рыночных котировок. Как ожидается, процентные ставки будут понижены на 25 б.п.. Это может «успокоить» доллар и поддержать commodities. Кроме того, завтра ожидаются выступления ряда представителей ЕЦБ. В Китае будут опубликованы данные по торговому балансу за октябрь.
На российском рынке акционеры Группы Позитив проведут повторное заседание по вопросу допэмиссии.
Импульс роста в акциях во многом был вызван эмоциями, фактом наступления определенности, переоценкой долгосрочных ожиданий. До конца недели не исключаем небольшую коррекцию или временную консолидацию на достигнутых уровнях. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 ноября — 2600−2700 п.
Прогноз до конца текущей недели по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5−13,8, по доллару — 97−99. Как и ожидалось, результаты выборов президента США запустили волну волатильности. Рынки «выдохнули», наступление политической ясности подбросило индекс доллара DXY выше 105 п. Вероятно, он не задержится там надолго, так как уже завтра состоится заседание ФРС, по итогам которого ожидается снижение уровня процентных ставок на 25 б.п. Это развернет глобальный доллар и снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. Рубль на этом фоне может отыграть часть позиций, но, вероятно, небольшую, учитывая динамику внешнеторгового баланса и активизацию сезонного спроса на импорт в ноябре-декабре.
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