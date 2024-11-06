Каким будет курс рубля 7 ноября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца текущей недели по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5−13,8, по доллару — 97−99. Как и ожидалось, результаты выборов президента США запустили волну волатильности. Рынки «выдохнули», наступление политической ясности подбросило индекс доллара DXY выше 105 п. Вероятно, он не задержится там надолго, так как уже завтра состоится заседание ФРС, по итогам которого ожидается снижение уровня процентных ставок на 25 б.п. Это развернет глобальный доллар и снимет часть давления с других валют и сырьевых цен. Рубль на этом фоне может отыграть часть позиций, но, вероятно, небольшую, учитывая динамику внешнеторгового баланса и активизацию сезонного спроса на импорт в ноябре-декабре.