Китайская госкомпания Sinosure отказывает российским бизнесам в страховании

По словам одного из предпринимателей, недавно китайский партнер сообщил ему, что Sinosure отказалась страховать сделку из-за характера товара, хотя он не под санкциями. При этом Sinosure сохранила лимит для его компании, но не согласовывает страховку по отдельным группам товаров. Каким именно — неизвестно, так как компания не раскрывает перечень ограничений.