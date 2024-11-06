Китайская госкомпания Sinosure отказывает российским бизнесам в страховании

Sinosure предоставляет страховку на экспортные поставки, помогая китайским компаниям предлагать своим зарубежным клиентам отсрочку оплаты. Суть работы Sinosure заключается в том, что китайский поставщик отправляет товар российскому покупателю с отсрочкой, а страховка покрывает риски неоплаты. Однако за последнее время Sinosure ужесточила свою политику по отношению к России, утверждают собеседники издания.
По словам одного из предпринимателей, недавно китайский партнер сообщил ему, что Sinosure отказалась страховать сделку из-за характера товара, хотя он не под санкциями. При этом Sinosure сохранила лимит для его компании, но не согласовывает страховку по отдельным группам товаров. Каким именно — неизвестно, так как компания не раскрывает перечень ограничений.
Еще один российский импортер сообщил, что в последнее время его компания оказалась в черном списке Sinosure и больше не может пользоваться услугами страховщика. По данным газеты, Sinosure теперь сотрудничает только со старыми российскими клиентами и даже им зачастую отказывает в страховании сделок.