Индексы РТС и Мосбиржи выросли до 1,77%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в середине недели уверенно повышался на улучшившихся геополитических ожиданиях рынка. По итогам дня рублевый индикатор подрос на 1,77%, до 2 662,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,60%, до 854,03 пункта. Курс юаня к рублю за день снизился на 0,78%, до 13,6 рубля.
Рынки росли после новости о победе Дональда Трампа на выборах в США. При этом сырьевые товары, в том числе нефть, дешевели на фоне взлета индекса доллара выше 105 пунктов, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Большая часть биржевых индексов в КНР сегодня тоже несла потери. «Инвесторы закладывают риски возобновления торговых войн после вступления в должность избранного президента США», — добавил эксперт. Биржи Европы не показали единого тренда. Октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны вышел лучше ожиданий, показатель держится в области роста (более 50 пунктов).
Рынок акций
Рыночная капитализация Ozon (OZON) прибавляет 6,14%. «Рост в акциях происходил на фоне публикации результатов за третий квартал, согласно которым компания нарастила GMV на 59%, выручку на 41%, а также заработала 13 млрд руб. скорректированной EBITDA», — рассказала портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.
Акции «ЭсЭфАй» (SFI, + 10,54%) сильно реагируют на рекомендацию менеджмента совету директоров рассмотреть вопрос об увеличении дивидендных выплат за 9 месяцев в два раза, до 227,6 рублей на акцию.
Слабо чувствуют себя акции застройщиков «ПИК» (PIKK, −2,45%) и «Самолет» (SMLT, −2,11%), так как проблемы сектора в виде исчерпания лимитов по льготным программам у банков и роста ключевой ставки сохранились. На фоне снижения цен на золото, которые скорректировались ниже $2,7 тыс. долларов за унцию, а также укрепления рубля, снижаются акции «Полюс» (PLZL, — 3,07%), рассказал эксперт.
Прогноз на завтра
Импульс роста в российских акциях во многом был вызван эмоциями, фактом наступления определенности, переоценкой долгосрочных ожиданий. До конца недели в «БКС Мир инвестиций» не исключают небольшую коррекцию или временную консолидацию на достигнутых уровнях. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 7 ноября — 2 600 — 2 700 пунктов, по биржевому курсу рубля к юаню — 13,5−13,8 рубля, по доллару — 97−99 рублей.
По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2 600 — 2 700 пунктов, доллар проведет торговый день в диапазоне 96−98 ₽, евро — в коридоре 104−106 рублей, юань — в рамках 13,5−13,8 рубля.
Ключевое событие четверга — заседание ФРС, его итоги могут внести коррективу в динамику рыночных котировок. «Как ожидается, процентные ставки будут понижены на 25 б. п. Это может “успокоить” доллар и поддержать сырьевые цены», — пояснил Александр Шепелев.
Кроме того, завтра ожидаются выступления ряда представителей ЕЦБ. В Китае будут опубликованы данные по торговому балансу за октябрь. На российском рынке акционеры «Группы позитив» проведут повторное заседание по вопросу допэмиссии.