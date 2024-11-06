Индексы РТС и Мосбиржи выросли до 1,77%

Слабо чувствуют себя акции застройщиков «ПИК» (PIKK, −2,45%) и «Самолет» (SMLT, −2,11%), так как проблемы сектора в виде исчерпания лимитов по льготным программам у банков и роста ключевой ставки сохранились. На фоне снижения цен на золото, которые скорректировались ниже $2,7 тыс. долларов за унцию, а также укрепления рубля, снижаются акции «Полюс» (PLZL, — 3,07%), рассказал эксперт.