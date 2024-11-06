Генсек ОПЕК прогнозирует сохранение высокого мирового спроса на нефть и газ

«ОПЕК оценивает как очень позитивные перспективы потребления в мире нефти и газа, — сказал он. — К 2050 году мировой спрос на энергию увеличится на 24% в связи с прогнозируемым за это время удвоением общемирового ВВП. Основной рост мировой экономики будет обеспечен неуклонным ростом численности населения планеты до 9,7 млрд к 2050 году по сравнению с 8 млрд сейчас. При этом основной прирост населения придется на развивающиеся страны, включая африканские. Еще одним фактором расширенного спроса на энергию станет рост численности населения существующих мегаполисов и увеличение в мире количества городов-миллионников».