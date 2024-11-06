Финансист объяснила, как можно сэкономить на продуктах

Эксперт объясняет: «Летом и осенью, когда поступает свежий урожай, цены на овощи и фрукты падают, поскольку затраты на их транспортировку и хранение минимальны. Зимой же из-за импорта и тепличного выращивания стоимость продуктов возрастает. То есть сезонность — один из факторов, влияющих на цены и качество продуктов, и знание этих закономерностей может помочь сэкономить».