Финансист объяснила, как можно сэкономить на продуктах

Эксперт объясняет: «Летом и осенью, когда поступает свежий урожай, цены на овощи и фрукты падают, поскольку затраты на их транспортировку и хранение минимальны. Зимой же из-за импорта и тепличного выращивания стоимость продуктов возрастает. То есть сезонность — один из факторов, влияющих на цены и качество продуктов, и знание этих закономерностей может помочь сэкономить».
В период летних месяцев Ольга Матвеева рекомендует приобретать нектарины, персики, ягоды и бахчевые, тогда как зимой можно выгодно покупать артишоки, брюссельскую капусту и мандарины.
Финансовый консультант также советует использовать акции и программы лояльности для сокращения расходов на покупки, что способствует эффективному распределению бюджета.
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