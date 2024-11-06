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Финансист объяснила, как можно сэкономить на продуктах

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева в интервью «Газете.Ru» посоветовала россиянам замораживать сезонные овощи и фрукты про запас. Это позволит лучше сохранить в них питательные вещества и сэкономить в зимний период, когда свежие фрукты и овощи традиционно становятся дороже.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперт объясняет: «Летом и осенью, когда поступает свежий урожай, цены на овощи и фрукты падают, поскольку затраты на их транспортировку и хранение минимальны. Зимой же из-за импорта и тепличного выращивания стоимость продуктов возрастает. То есть сезонность — один из факторов, влияющих на цены и качество продуктов, и знание этих закономерностей может помочь сэкономить».

В период летних месяцев Ольга Матвеева рекомендует приобретать нектарины, персики, ягоды и бахчевые, тогда как зимой можно выгодно покупать артишоки, брюссельскую капусту и мандарины.

Финансовый консультант также советует использовать акции и программы лояльности для сокращения расходов на покупки, что способствует эффективному распределению бюджета.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».