ФАС проводит проверку во Внуково из-за цен на питьевую воду

По заявлению ассоциации, наблюдается значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью, «что может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов». Так, минимальная стоимость бутылки воды объемом 0,5 л составляет 150 рублей, в то время как цена на аналогичную воду такого же объема в магазинах вне аэропорта варьируется от 30 до 70 рублей.