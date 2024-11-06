ФАС проводит проверку во Внуково из-за цен на питьевую воду

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московское управление ФАС проводит проверку на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства из-за цен на бутилированную питьевую воду на территории международного аэропорта Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ФАС.
Обращение с просьбой провести проверку направила в ФАС Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Речь идет о ценах на бутилированную питьевую воду в зоне международных вылетов (с копией соответствующего обращения ознакомился ТАСС). Там расположено несколько торговых точек, реализующих воду объемом 0,5−0,6 л.
По заявлению ассоциации, наблюдается значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью, «что может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов». Так, минимальная стоимость бутылки воды объемом 0,5 л составляет 150 рублей, в то время как цена на аналогичную воду такого же объема в магазинах вне аэропорта варьируется от 30 до 70 рублей.
ТАСС направил запрос в пресс-службу аэропорта.