Эксперты спрогнозировали рост цен на аренду в начале 2025 года

Согласно данным, которые ранее публиковал ДОМ.РФ, стоимость аренды в Москве подскочила в среднем на 25%, до 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 56 тысяч, в других городах — на 12%, до 43 тысяч.