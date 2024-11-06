Эксперты спрогнозировали рост цен на аренду в начале 2025 года

Согласно данным, которые ранее публиковал ДОМ.РФ, стоимость аренды в Москве подскочила в среднем на 25%, до 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — на 17%, до 56 тысяч, в других городах — на 12%, до 43 тысяч.
По словам Дмитрия Ракуты, ставки растут быстро. Он напомнил, что рынок аренды связан со ставками по ипотеке — при высоких ставках потенциальные покупатели вынуждены откладывать покупку квартиры и продолжать снимать жилье.
«Когда ключевая ставка большая, рынок недвижимости находится в зоне турбулентности. А вот рынок аренды, наоборот, чувствует себя хорошо. Сейчас те, кто сдает жилье в аренду, в выигрыше», — сказал эксперт.
При этом, добавил Дмитрий Ракута, сейчас выгоднее снимать квартиру, а не покупать ее, поэтому к концу года спрос сохранится. «Думаю, увеличение стоимости аренды жилья будет продолжаться примерно два года», — сказал он.
Как отметила, в свою очередь, экономист Светлана Петрова, цены продолжат расти приблизительно на 10% в первом полугодии 2025 года. «Это связано с тем, что Центробанк какое-то время не будет снижать ключевую ставку, а возможно, даже будет повышать», — подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».