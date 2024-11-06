Эксперт озвучил зарплаты выпускников колледжей

Как сообщил эксперт, в столице растет спрос на выпускников колледжей среди крупных промышленных предприятий. Работодатели часто отмечают перспективных студентов еще в процессе учебы, а после выпуска предлагают им стабильные рабочие места.
Андрей Тарасов назвал несколько перспективных профессий: сварщик, токарь, оператор станков с ЧПУ. Заработок начинающего специалиста со средним профессиональным образованием может составлять 150 тыс. — 200 тыс. рублей, сумма зависит от разряда и количества рабочих смен. Токари пятого-шестого разряда получают до 200 тыс. рублей в месяц, опытные сварщики — до 300 тыс. рублей.
«Многие выпускники вузов даже после нескольких лет работы редко могут рассчитывать на такие уровни доходов. Поступление в колледж не ограничивает возможность дальнейшего обучения в вузе. Наоборот, выпускники СПО ценятся за осознанный подход к обучению и знание своей профессии и рынка труда», — уточнил эксперт.
По данным центра «Профессии будущего», на сегодняшний день три четверти московских предложений о работе — для специалистов, у которых среднее профессиональное образование. в абсолютных цифрах — это свыше 375 тыс. вакансий. Как подытожил эксперт, студенты, которые для старта карьеры выберут профессиональное образование, будут получать стабильный доход, а в дальнейшем смогут повысить квалификацию.
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