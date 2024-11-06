Эксперт озвучил зарплаты выпускников колледжей

По данным центра «Профессии будущего», на сегодняшний день три четверти московских предложений о работе — для специалистов, у которых среднее профессиональное образование. в абсолютных цифрах — это свыше 375 тыс. вакансий. Как подытожил эксперт, студенты, которые для старта карьеры выберут профессиональное образование, будут получать стабильный доход, а в дальнейшем смогут повысить квалификацию.