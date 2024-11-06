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Биткойн на фоне выборов в США обновил исторический максимум

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Стоимость биткойна на фоне президентских выборов в США поднималась на 10,1% — до $75 тыс., обновляя предыдущий исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance на 06:08 мск.

Источник: Reuters

По данным на 06:38 мск, биткойн замедлил рост и находился на уровне $74,267 тыс. (+9,16%).

В последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 14 марта 2024 года, поднявшись до $73,777 тыс.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сегодня большая часть биткойнов уже «добыта».