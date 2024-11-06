Биткойн на фоне выборов в США обновил исторический максимум

По данным на 06:38 мск, биткойн замедлил рост и находился на уровне $74,267 тыс. (+9,16%).
В последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 14 марта 2024 года, поднявшись до $73,777 тыс.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сегодня большая часть биткойнов уже «добыта».