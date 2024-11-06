Без работы и кредита: кто пострадает от ограничения микрозаймов

Обратная сторона запрета
Одно из направлений работы микрофинансовых организаций (МФО) — выдача займов до зарплаты на сумму до 30 тыс. рублей. Но такие микрокредиты не должны получать безработные и граждане с непрерывным трудовым стажем менее года. С таким предложением выступила ЛДПР.
Как считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов, инициатива вполне логичная: если у человека отсутствует источник дохода, то у него в дальнейшем могут возникнуть проблемы с погашением долга.
Однако, по его мнению, введение запрета может не решить проблему. Молодые люди без стажа или безработные начнут выбирать вместо официальных кредиторов — банков, МФО — нелегальных. «То есть из регулируемой сферы основной поток заемщиков без стажа и места работы перейдёт на серый рынок», — отметил он, добавив, что предлагаемый запрет не будет поддержан на законодательном уровне.
Экономист считает, что выдача микрозаймов безработным и гражданам с трудовым стажем менее года на сегодняшний день не является достаточно злободневной проблемой, чтобы вводить запреты. Политика Центробанка и так направлена на ужесточение требований к микрокредитам, в том числе, благодаря инструменту расчета долговой нагрузки, который и ограничивает их выдачу потенциально проблемным заемщикам. Постепенно снижается максимальный размер процентной ставки по займам до зарплаты, что отсекает чересчур рискованных заемщиков.
С ним согласна Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова: «работа микрокредитных организаций давно находится в центре внимания как мегарегулятора, так и законотворцев».
Лишить шанса
С одной стороны, микрокредиты помогают решить острые проблемы, связанные с недостаточным уровнем дохода граждан и возникающим дефицитом семейного бюджета, рассказала Мери Валишвили. С другой стороны, при необдуманном использовании микрозаймов недалеко до долговой ямы и банкротства.
Но она назвала инициативу ЛДПР чрезмерной. К микрозаймам зачастую обращаются люди, потерявшие работу и находящиеся в активном поиске, а также работающие, но имеющие низкий доход. Кроме этого, далеко не все граждане официально трудоустроены, кто-то оформлен как самозанятый, а кто-то работает на себя без официального оформления своего правового статуса.
Мери Валишвили полагает, что более действенными будут меры Банка России по дальнейшему развитию рынка микрофинансирования и защите прав заемщиков. Так, в середине октября мегарегулятор анонсировал следующие нововведения: введение нормы «один заем в руки до погашения» и установление трехдневной паузы для выдачи нового одобренного микрозайма с того момента, как человек вернул МФО предыдущий долг. Также в планах снизить размер максимальной переплаты процентов со 130% до 100% от суммы долга.
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