Без работы и кредита: кто пострадает от ограничения микрозаймов

Экономист считает, что выдача микрозаймов безработным и гражданам с трудовым стажем менее года на сегодняшний день не является достаточно злободневной проблемой, чтобы вводить запреты. Политика Центробанка и так направлена на ужесточение требований к микрокредитам, в том числе, благодаря инструменту расчета долговой нагрузки, который и ограничивает их выдачу потенциально проблемным заемщикам. Постепенно снижается максимальный размер процентной ставки по займам до зарплаты, что отсекает чересчур рискованных заемщиков.