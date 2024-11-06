Белоусов поручил пересмотреть выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

В ходе встречи замминистра обороны рассказала, что нынешняя форма компенсаций «не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений». По ее словам, сейчас «финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию».