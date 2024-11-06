Белоусов поручил пересмотреть выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

В ходе встречи замминистра обороны рассказала, что нынешняя форма компенсаций «не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений». По ее словам, сейчас «финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию».
«Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек», — сказал господин Белоусов (цитата по пресс-релизу Минобороны).
Андрей Белоусов также напомнил, что на прошлой неделе президент Владимир Путин поручил детально проработать вопросы социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения, в особенности ампутацию. 30 октября глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минобороны подготовить перечень поручений, связанных с трудоустройством участников СВО, получивших инвалидность во время боевых действий.