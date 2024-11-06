Банк России не исключил дальнейшего ужесточения ДКП: резюме обсуждения ключевой ставки

Инфляция
Как отмечается в материалах, инфляционное давление в сентябре вновь усилилось — большинство показателей устойчивой инфляции приблизилось к максимумам с начала года.
Кроме того, с сентября реализовался ряд проинфляционных рисков: инфляционные ожидания выросли, расходы бюджета и, соответственно, дефицит бюджета увеличились, тарифы ЖКХ и железнодорожных перевозок повысят более высокими темпами, рубль ослаб.
По мнению участников обсуждения, повышение инфляционных ожиданий приводит к росту инфляции и усиливает ее инерцию. В этих условиях требуется дополнительная реакция денежно-кредитной политики для снижения инфляционного давления.
«Участники заключили, что совокупность новых проинфляционных факторов приведет к тому, что инфляция в 2024 году сложится значительно выше июльского прогноза, а ее возвращение к цели и стабилизация вблизи 4% требуют формирования более жестких денежно-кредитных условий на более длительный срок, чем ожидалось ранее», — сказано в публикации.
Ситуация в экономике
Согласно публикации, рост экономики в третьем квартале 2024 года продолжился, но более низкими темпами. При этом, замедление роста экономики участники обсуждения связали с нарастанием ограничений на стороне предложения: острый дефицит трудовых ресурсов, высокая загрузка производственных мощностей, узкие места в логистике, усложнение цепочек поставок, выполнение соглашений ОПЕК+ и снижение объема урожая в 2024 году.
Добавляется, что высокий спрос на внутреннем рынке сохранился, несмотря на высокие ставки. Рост внутреннего спроса по‑прежнему продолжает превышать возможности для расширения предложения, значительный положительный разрыв выпуска сохраняется и пока не уменьшается.
По мнению участников обсуждения, на увеличение совокупного спроса повлияла, в том числе, бюджетная политика. На этом фоне в ЦБ решили в 2025 году в базовый сценарий заложить предпосылку о том, что бюджетные расходы будут соответствовать значениям, анонсированным в проекте закона о федеральном бюджете. В 2026 — 2027 годах динамика расходов в базовом сценарии будет определяться в соответствии с механизмом бюджетного правила и исходя из складывающейся траектории развития российской экономики.
Денежно-кредитные условия
«Участники обсуждения согласились, что денежно-кредитные условия значительно ужесточились в номинальном выражении с сентябрьского заседания. Однако в реальном выражении это ужесточение было меньше, чем в номинальном, из‑за роста инфляционных ожиданий», — сказано на сайте Банка России.
Как сказано в публикации, общие темпы роста кредитования остаются высокими и не снижаются из‑за корпоративного сегмента. Такая динамика подтверждает недостаточную жесткость текущих денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции.
«Участники заключили, что для усиления сберегательной активности, замедления роста кредитования и формирования устойчивого дезинфляционного тренда необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики», — добавляется там.
Основные выводы
Участники обсуждения, основываясь на вышеперечисленных факторах, отметили необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели. Так, ЦБ решил повысить ставку до 21% годовых и дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании.
«Траектория ключевой ставки повышена в 2024 — 2026 годах. В 2024 году среднегодовая ключевая ставка составит 17,5% годовых. В 2025 году она ожидается в диапазоне 17,0 — 20,0% годовых, в 2026 году — 12,0 — 13,0% годовых, а в 2027 году будет находиться в нейтральном диапазоне 7,5 — 8,5% годовых», — отмечается в публикации.
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