Банк России не исключил дальнейшего ужесточения ДКП: резюме обсуждения ключевой ставки

По мнению участников обсуждения, на увеличение совокупного спроса повлияла, в том числе, бюджетная политика. На этом фоне в ЦБ решили в 2025 году в базовый сценарий заложить предпосылку о том, что бюджетные расходы будут соответствовать значениям, анонсированным в проекте закона о федеральном бюджете. В 2026 — 2027 годах динамика расходов в базовом сценарии будет определяться в соответствии с механизмом бюджетного правила и исходя из складывающейся траектории развития российской экономики.