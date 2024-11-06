Аренда квартир в России подорожала на треть за год

За год в городах-миллионниках подорожали все форматы съемных квартир. Студии выросли в цене на 24% (до 31 тыс. руб.) относительно октября 2023 года, однокомнатные квартиры подорожали на 36,1% (34 тыс. руб.), двухкомнатные — на 26,3% (44 тыс. руб.), а трехкомнатные квартиры — на 18,5% (60 тыс. руб.).