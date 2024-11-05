Wildberries запустил экспресс-доставку еще в шести крупных городах России

«Теперь раздел “Экспресс-доставка” стал доступен еще в шести крупных российских городах: Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону. До этого воспользоваться разделом могли жители из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимирской области», — говорится в сообщении.
Для новых городов раздел «Экспресс-доставка» пока доступен в мобильном приложении маркетплейса, а в ближайшем времени появится и на сайте.
Услуга экспресс-доставки товаров работает по модели продаж «Витрина-экспресс». При ней продавец использует маркетплейс как витрину своих товаров и может сам отправлять товары клиентам в срок до четырех часов, объяснили в компании.