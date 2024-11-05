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Wildberries запустил экспресс-доставку еще в шести крупных городах России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Wildberries запустил экспресс-доставку еще в шести крупных городах России — Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь раздел “Экспресс-доставка” стал доступен еще в шести крупных российских городах: Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону. До этого воспользоваться разделом могли жители из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимирской области», — говорится в сообщении.

Для новых городов раздел «Экспресс-доставка» пока доступен в мобильном приложении маркетплейса, а в ближайшем времени появится и на сайте.

Услуга экспресс-доставки товаров работает по модели продаж «Витрина-экспресс». При ней продавец использует маркетплейс как витрину своих товаров и может сам отправлять товары клиентам в срок до четырех часов, объяснили в компании.