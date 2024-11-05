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Выборы в США: как устроено главное шоу года и как оно повлияет на рынки?

Настал тот день, который так ждали, кажется, вообще все в мире — американцы сегодня выбирают президента. Итоги мы узнаем не раньше чем через сутки, а сейчас разберемся, как эти выборы вообще работают и как они исторически отражаются на главном индексе США.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power
Источник: AP 2024

Как это все работает?

В США действует система выборщиков: жители каждого штата избирают коллегию выборщиков из 538 человек, которые будут представлять их голос.

На практике это выглядит так: Джон Джонсон приходит на избирательный участок и ставит галочку, например, за Камалу Харрис и ее вице-президента. После того, когда все голоса будут подсчитаны, в дело вступят выборщики. Они будут снова голосовать, но именно за того кандидата, который набрал большинство в штате, который и представляет выборщик.

То есть если, к примеру, большинство жителей Техаса выбрало Дональда Трампа, то выборщики от Техаса будут голосовать за Трампа, изъявляя волю своих сограждан. Были случаи, когда выборщики отдавали голоса не за тех кандидатов, которых поддержали в их штате (так называемые недобросовестные или неверные выборщики), однако до сих пор они ни разу не повлияли на исход президентских выборов.

Для победы на выборах кандидату в президенты нужно набрать абсолютное большинство голосов (270 и более). В 48 из 50 штатов действует система «победитель получает все»: кандидат, получивший большинство голосов избирателей штата, забирает голоса всех выборщиков.

Когда это будет проходить?

По факту около трети американцев уже проголосовали досрочно, лично или по почте. Оставшиеся уже идут в избирательные участки.

Время закрытия избирательных участков каждый штат определяет самостоятельно, но обычно это 20:00 по местному времени (3 ночи по московскому). Продолжительность подсчета голосов тоже в каждом штате разная, где-то она может занять несколько часов, где-то — несколько дней. Но результаты первых экзит-поллов объявят к завтрашнему утру (12:00—15:00 по мск).

Официально кандидат станет президентом США после того, как будет подтвержден результат голосования выборщиков 17 декабря. И только 20 января состоится инаугурация.

Как выборы отражаются на фондовом рынке?

Независимо от исхода выборов, S&P 500, как правило, растет в течение следующего года, поскольку рынок адаптируется к политическим изменениям. Если рассмотреть периоды трех последних выборов, средний подъем индекса составлял 27%.

В 2016 году индекс за месяц до президентских выборов снизился на 3,8%, но в течение месяца после выборов вырос на 1,6%.

В 2020 году наблюдалась схожая динамика: снижение на 2,8% за месяц до выборов и впечатляющий рост на 9,4% после. В этом году то же самое: снижение на 2% в последнюю неделю до выборов.

То есть можно проследить, что перед выборами S&P 500 обычно слегка падает из-за неопределенности, но после оглашения результатов и снижения напряжения стабильно растет.

Лучше всего S&P 500 чувствует себя, когда президент — демократ, а Конгресс разделён. В такие периоды средний рост индекса в течение трех месяцев после выборов составляет около 3,85−3,93% (судя по статистике за последние 20 лет).

А вот хуже всего доходность исторически наблюдается, когда президент — республиканец, а Конгресс полностью контролируется демократами.

В этом случае средний прирост 1,19%.

Напомним, что сейчас Сенат контролируется демократами, а Палата представителей — республиканцами.