Выборы в США: как устроено главное шоу года и как оно повлияет на рынки?

То есть если, к примеру, большинство жителей Техаса выбрало Дональда Трампа, то выборщики от Техаса будут голосовать за Трампа, изъявляя волю своих сограждан. Были случаи, когда выборщики отдавали голоса не за тех кандидатов, которых поддержали в их штате (так называемые недобросовестные или неверные выборщики), однако до сих пор они ни разу не повлияли на исход президентских выборов.