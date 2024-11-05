Вино, кожа и золото: из чего состоит империя LVMH

В то же время Китай, экономика которого переживает не лучшие времена, снизил спрос на продукцию LVMH. В итоге, несмотря на небольшой рост спроса в США и Европе, бизнес стагнирует по большинству направлений: сектор моды и изделий из кожи, который обеспечивает почти половину выручки, за девять месяцев 2024 года просел на 3%, алкогольное подразделение в минусе на 11%, доходы от продажи часов и украшений уменьшились на 5%. Слабый рост — на 1−2% — показали только сегменты Selective Retailing и косметика с парфюмерией. Все эти данные не оправдали ожиданий аналитиков, которые были настроены на менее резкое замедление.