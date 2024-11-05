Вино, кожа и золото: из чего состоит империя LVMH

Одна из первых компаний, с которой столкнется желающий инвестировать в индустрию моды и предметов роскоши, — это LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. За 37 лет своей истории LVMH прошла путь от объединения стагнирующих бизнесов до одной из крупнейших компаний Европы и первой по капитализации в своей отрасли. А ее глава Бернар Арно входит в топ-5 богатейших людей планеты. Впрочем, бессменным руководителем его назвать нельзя: свой бизнес он, по сути, захватил.
Коньяк, чемоданы, интриги
LVMH — результат двух слияний, которые произошли в индустрии предметов роскоши в 1970—1980-х годах. В 1971-м объединились производители шампанского Moët & Chandon и коньяка Hennessy, а в 1987-м получившаяся Moët Hennessy объединилась с производителем чемоданов и сумок Louis Vuitton, на тот момент еще не вышедшим на рынок моды.
Объединенную компанию возглавил Ален Шевалье из Moët, а вице-президентом стал муж правнучки Луи Виттона Анри Ракамье. Они вскоре разошлись во взглядах на будущее LVMH, и начался корпоративный конфликт. Оба проиграли: ситуацией воспользовался потомственный предприниматель, специалист по слияниям и поглощениям Бернар Арно, которого изначально пригласил Ракамье. За спиной у совладельцев Арно сумел собрать 45% акций компании и в 1989-м возглавил все предприятие, со временем вытеснив обе семьи. С тех пор Арно не уступал контроль над компанией никому, а все пятеро его детей занимают в LVMH руководящие должности.
С 1990-х Арно стал делать из LVMH синоним fashion- и люкс-индустрии, агрессивно собирая знаменитые бренды в рамках одного конгломерата. К 2024 году через 60 дочерних компаний LVMH контролирует 75 брендов, или «домов», которые сгруппированы в шесть секторов.
Роскошь от A до Z
Мода и кожаные изделия.
Christian Dior, Louis Vuitton, Barton Perreira, Berluti, Celine, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Marc Jacobs, Moynat, Patou, Pucci, Rimowa, Vuarnet.
Парфюмерия и косметика.
Guerlain, Parfums Christian Dior, Acqua di Parma, Benefit Cosmetics, Cha Ling, Fenty Beauty, Fresh, Givenchy Parfums, KVD Beauty, Kenzo Parfums, Loewe Perfumes, Maison Francis Kurkdjian, Make Up For Ever, OLEHENRIKSEN, Officine Universelle Buly, STELLA.
Часы и украшения.
Hublot, TAG Heuer, Bvlgari, Chaumet, Fred, Repossi, Tiffany & Co., Zenith.
Розничные сети.
Sephora, 24S, DFS, La Grande Épicerie de Paris, Le Bon Marché Rive Gauche.
Вина и крепкий алкоголь.
Hennessy, Moët & Chandon, Ao Yun, Ardbeg, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Cheval des Andes, Château Cheval Blanc, Château Galoupet, Château d'Yquem, Cloudy Bay, Colgin Cellars, Dom Pérignon, Domaine des Lambrays, Eminente, Glenmorangie, Joseph Phelps, Krug, Mercier, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville.
Другие бизнесы (элитный туризм, искусство, медиа).
Belmond, Les Echos, Cheval Blanc, Connaissance des Arts, Cova, Investir, Jardin d'Acclimatation, Le Parisien, Paris Match, Radio Classique, Royal Van Lent.
Финансовый успех
Под руководством Арно LVMH не просто собирала бренды в своем портфеле. В компании перестраивали их бизнес так, чтобы он начинал приносить прибыль. Такой подход принес успех компании, несмотря на финансовые кризисы, пандемию и появление электронной коммерции, и постепенно превратил Арно в одного из богатейших людей планеты: по оценке Bloomberg, на 2 ноября 2024-го его личное состояние составляет $177 млрд (пятое место в мире), а рыночная капитализация LVMH превышает €300 млрд.
С момента начала торгов на Парижской бирже в октябре 1987-го акции LVMH могли бы принести терпеливому инвестору баснословные 3500% (без учета дивидендов). Для сравнения, основной французский индекс CAC 40 за тот же период вырос на 650%, а американский S&P 500 — на 1681%. Сейчас (вечером 1 ноября 2024 года) одна акция LVMH стоит €611. За последний месяц бумаги подешевели на 11,3%, за год — на 9,5%, но за последние пять лет компания подорожала на 57%.
Впрочем, котировки отражают и проблемы, с которыми в последнее время сталкивается компания: на пике в апреле 2023-го LVMH стоила €904,6 за акцию — и с тех пор подешевела на треть. И последний отчет не смог добавить наблюдателям оптимизма.
Неуверенное будущее
Отчет LVMH за девять месяцев 2024 года оказался худшим с 2020 года: продажи компании упали впервые после пандемии. Выручка за три квартала составила €60,75 млрд — на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Депозитарные расписки компании в США рухнули на 10% сразу после выхода отчета, акции в Париже на следующий день подешевели почти на 4%. Данные продемонстрировали, что LVMH сложно расти без главного источника спроса, которым в последние годы стал Китай.
Зависимость LVMH от китайского спроса на люкс хорошо иллюстрируют цифры из последнего годового отчета. За 2023 год вся Европа вместе с Францией дала 25% выручки, еще столько же пришлось на США. А на Азию без Японии (в эту категорию входит китайский рынок) приходится 31% всех продаж группы. И хотя японский сегмент в целом растет, его одного недостаточно — он обеспечивает всего 7% выручки.
В то же время Китай, экономика которого переживает не лучшие времена, снизил спрос на продукцию LVMH. В итоге, несмотря на небольшой рост спроса в США и Европе, бизнес стагнирует по большинству направлений: сектор моды и изделий из кожи, который обеспечивает почти половину выручки, за девять месяцев 2024 года просел на 3%, алкогольное подразделение в минусе на 11%, доходы от продажи часов и украшений уменьшились на 5%. Слабый рост — на 1−2% — показали только сегменты Selective Retailing и косметика с парфюмерией. Все эти данные не оправдали ожиданий аналитиков, которые были настроены на менее резкое замедление.
Но, несмотря на эти проблемы, аналитики в основном рекомендуют ставить на рост бумаги: по данным Investing.com, консенсус-прогноз предполагает, что на горизонте года акции вырастут на 15,4%, до €705,36. Самый оптимистичный аналитик ожидает роста до €800, самый пессимистичный — падения до €560. При этом среди специалистов только один советовал бы продать бумагу: 17 рекомендуют покупать акции, девять настроены нейтрально на горизонте 12 месяцев.