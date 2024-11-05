В России в семь раз выросло число городов с подешевевшими новостройками

«Мы наблюдаем тренд на снижение цен во все большем числе городов. И он продолжится, а в 2025 году мы, по всей видимости, увидим и снижение средней по России стоимости квадратного метра. Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц — это значит, что продажи буксуют», — отметил Луценко.