В России в семь раз выросло число городов с подешевевшими новостройками

«Мы наблюдаем тренд на снижение цен во все большем числе городов. И он продолжится, а в 2025 году мы, по всей видимости, увидим и снижение средней по России стоимости квадратного метра. Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц — это значит, что продажи буксуют», — отметил Луценко.
В октябре 2024 года цена 1 кв. м в российских новостройках снизилась в 21 городе из 70, попавших в исследование, тогда как в октябре 2023 года отрицательная динамика была зафиксирована только в 3 городах, уточнил собеседник агентства.
Незначительно снизились цены в Москве (минус 0,1%, до 388 950 рублей/кв. м), Московской области (минус 0,3%, до 194 990 рублей/кв. м) и в Санкт-Петербурге (минус 0,1%, до 252 198 рублей/ кв. м). Наибольший рост продемонстрировали Томск (плюс 5,7%), Череповец (плюс 4,8%), Севастополь (плюс 4,7%), Новокузнецк (плюс 4,2%), Челябинск (плюс 3,6%), Уфа (плюс 3,6%).
По данным аналитиков портала, в среднем по всем городам 1 кв. м в новостройке стоит 138 404 рубля, что на 0,7% больше, чем в сентябре.