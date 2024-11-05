Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России подорожают новогодние елки

Цена на новогодние елки в России увеличится в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным, предоставленным участниками рынка, стоимость за метр сосен и елей зимой прошлого года составляла в среднем 1 тыс. руб. В этом году метр новогодней елки будет стоить от 1200 до 1500 ₽ за метр.

«За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом», — говорится в публикации.

31 октября сообщалось, что пачка сливочного масла в России подорожала на 24% за год. Сегодня в российских магазинах средняя цена за пачку сливочного масла весом 180 г составляет 184 ₽

Также сообщалось, что в скором времени минимум на 10% подорожают куриные яйца. Драйвером роста выступает возросшая стоимость комбикорма и расходников. Также цены на яйца подогревает повышенный спрос.