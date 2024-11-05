В России оказалась самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки»

Такая же доля безработного населения в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8 процента. А вот в Мексике число безработных выросла — их доля увеличилась до 2,9 процента в сентябре с июньских 2,8 процента, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик.