Uniper перевела Германии €500 млн выплат по претензиям к «Газпрому»

12 июня Uniper объявила о расторжении долгосрочного газового контракта с «Газпром экспортом» после получения соответствующего разрешения со стороны арбитража в Стокгольме. Компания поясняла, что арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более €13 млрд за объемы газа, которые «Газпром экспорт» не поставлял с середины 2022 года. До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.