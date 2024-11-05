Uniper перевела Германии €500 млн выплат по претензиям к «Газпрому»

30 июня Uniper зарезервировала €540 млн для перевода компенсации от исков о возмещении ущерба против «Газпром экспорта» Германии. «В конце сентября Uniper использовала часть этого резерва и выплатила €530 млн Германии», — говорится в сообщении.
Ранее компания обязалась в рамках мер по стабилизации со стороны властей Германии передать правительству любые компенсационные выплаты, которые она получит за сокращение поставок газа, после вычета судебных издержек и налогов.
В конце прошлого года Uniper зарезервировала около €2,2 млрд для платежей Германии в связи с предоставленной в 2022 году помощью компании. На конец сентября размер этого резерва был пересмотрен и повышен до €2,5 млрд. Точная сумма выплат будет рассчитана на основании финпоказателей компании и переведена властям Германии в начале 2025 года, отмечает Uniper.
12 июня Uniper объявила о расторжении долгосрочного газового контракта с «Газпром экспортом» после получения соответствующего разрешения со стороны арбитража в Стокгольме. Компания поясняла, что арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более €13 млрд за объемы газа, которые «Газпром экспорт» не поставлял с середины 2022 года. До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.