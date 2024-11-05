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Связанная с Трампом криптовалюта потеряла 7%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Мемкоин, связанный с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, по данным на 14:00 мск, снижается на 7,1% до $3,39, свидетельствуют данные агрегатора CoinGecko.

Источник: AP 2024

К 14:05 мск мемкоин замедлил снижение до $3,4 (-6,9%), свидетельствуют данные агрегатора.

Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi (смесь слов politic (политический) и finance (финансы) — прим. ТАСС) создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.