Сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений выросла на 40%

В рублевом выражении сумма сделок третьего квартала увеличилась на 37,8% — до 1,14 трлн руб. против 829,74 млрд руб. годом ранее, подсчитали в агентстве. Более низкий рост объемов сделок в рублях связан с тем, что на конец третьего квартала 2023 года курс доллара был выше — 97,4 ₽ против 92,7 ₽ на 30 сентября текущего года, следует из данных Банка России.
Но количество самих сделок за период снизилось: в июле—сентябре 2023-го состоялось 122 сделки на общую сумму $8,73 млрд, а в том же отчетном периоде 2024-го — 104 сделки, но общей стоимостью $12,5 млрд. Существенный рост сделок в денежном выражении связан с тем, что в третьем квартале 2024-го состоялись две крупные покупки дороже $1 млрд, которые и определили динамику всего квартала, объяснили в AK&M.
Крупнейшей сделкой периода стала продажа контроля в холдинге Acronis, основанном российскими программистами, шведскому фонду под управлением EQT Partners, указали в агентстве. По оценке AK&M, стоимость сделки составила $4 млрд. Вторая крупнейшая сделка — покупка банком ВТБ Первой грузовой компании у братьев Бабаевых. Ее эксперты оценивают в $2,74 млрд. «Обе эти сделки заняли 54% всего рынка M&A за третий квартал», — указали в AK&M.
При этом средняя стоимость реализуемых активов (без учета крупнейших сделок) снизилась на 6,5% — до $56,4 млн, подсчитали эксперты. Отчасти такое сокращение объясняется удешевлением активов в секторе услуг и машиностроении, объяснили они.
Что еще произошло на рынке в третьем квартале
Сделки по выкупу активов у иностранцев стали единичными.
В третьем квартале 2024 года было всего шесть сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Их общая стоимость составила $102,5 млн (0,8% от всего объема), оценили в AK&M. Свои активы в России продавали инвесторы из Германии (две сделки), Великобритании, США, Франции, Финляндии и Таджикистана (по одной сделке соответственно).
Всего за девять месяцев 2024-го было 40 сделок (общее число сделок на рынке — 323) по выходу иностранцев из российских активов, а их общая сумма составила $1,992 млрд (5,9% от общей стоимости транзакций за январь—сентябрь 2024 года). То есть в начале года сделок по выходу иностранцев из своих активов в России было заметно больше, отметили в AK&M.
Замедление сделок по выходу иностранцев из российских активов наблюдается с 2023 года. Оно связано как с тем, что уже многие иностранные компании, желающие уйти из России, сделали это, так и с последовательным ужесточением условий по продаже таких активов. Последний раунд ужесточения произошел в октябре 2024-го: власти увеличили обязательный дисконт по таким сделкам с 50 до 60% от рыночной стоимости актива и увеличили обязательный взнос в бюджет — с 15 до 35% от стоимости актива. На активность в этом сегменте также влияет и высокая ключевая ставка Банка России, так как под сделки зачастую привлекается заемное финансирование. В январе—июне ЦБ сохранял ставку на отметке в 16%, в июле и сентябре в два раунда повысил ее до 19%, а в октябре — до 21%.
Ужесточение требований правкомиссии к сделкам с иностранцами приведет к фактическому прекращению таких сделок в ближайшей перспективе, полагает глава Blaze Consulting Леонид Никитин. «Правда, не стоит забывать, что, помимо сделок по продаже активов “настоящими иностранцами”, есть еще значительный потенциал сделок бенефициаров кипрских и британско-виргинских офшоров», — говорит эксперт. Поскольку сейчас прежние схемы оптимизации налогообложения с использованием международных структур утратили актуальность (соглашения об избежании двойного налогообложения приостановлены, финансовые транзакции почти невозможны), перед акционерами международных структур встает вопрос о переоформлении прав собственности, отмечает Никитин. Эксперт ожидает, что в ближайшие два-три года стоит ожидать активизации международных сделок с участием именно таких компаний.
Высокая ключевая ставка привела к тому, что инвесторы стали отказываться от проведения сделок, на которые уже получены согласия, отмечает аналитик Aspring Capital Михаил Кушнир. Но полностью сделки с иностранцами не прекратятся, считает он: «Есть еще крупные игроки в FMCG (секторе товаров повседневного спроса. — РБК) и retail (розничном) секторах. [Есть] “Юникредит”, “Райффайзен” и прочие компании, которые, вероятно, будут вынуждены уйти с российского рынка».
Отдельные клиенты готовы к осуществлению сделок даже на ужесточенных условиях, подкомиссия правкомиссии, которая рассматривает эти сделки, продолжает находиться в состоянии существенной загрузки, заявления зачастую переносятся с одного заседания на другое, потому что их не успевают рассмотреть, говорит старший юрист регуляторной практики юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Антон Шеронов. «Кроме того, зачастую речь идет не о продаже актива третьему лицу, а о внутригрупповой передаче. По разъяснениям правкомиссии, на такие случаи такие критерии, как оценка, exit tax (отчисление в бюджет. — РБК) и KPI, не применяются, в связи с чем мы ожидаем, что интерес инвесторов к таким реструктуризациям будет сохраняться на крайне высоком уровне», — говорит эксперт.
Рост сделок по покупке иностранцами активов россиян
В третьем квартале 2024 года было пять сделок по покупке иностранцами активов у россиян, их общая сумма составила более $4 млрд против $1,2 млн (прошла только одна такая сделка) в третьем квартале 2023-го, подсчитали эксперты. Речь идет как об активах, расположенных в России, так и за ее пределами. Основной вклад в эту сумму внесла сделка с холдингом Acronis, которая вообще стала крупнейшей в этом квартале.
Второй по объему в этом сегменте стала продажа «Росатомом» немецкой «дочки» Nukem Technologies Engineering Services (занимается обращением с радиоактивными отходами) японской Muroosystems Corp оценочно за $22,1 млн. Третья по величине сделка — продажа Александром Чачавой нидерландской CEBC B.V., которая управляет сервисами Boosty и DonationAlerts. Актив купил кипрский бизнесмен Павел Харанеки оценочно за $7,5 млн.
Бизнесам российского происхождения критически тяжело существовать в недружественных странах, констатирует Никитин. «Многие успешные IT-компании, другие высокотехнологичные компании, созданные россиянами, тщательно пытаются скрыть свое происхождение — меняют юрисдикцию, переписывают автобиографии отцов-основателей, увольняют работников —российских граждан», — описывает ситуацию эксперт.