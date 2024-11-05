Сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений выросла на 40%

Замедление сделок по выходу иностранцев из российских активов наблюдается с 2023 года. Оно связано как с тем, что уже многие иностранные компании, желающие уйти из России, сделали это, так и с последовательным ужесточением условий по продаже таких активов. Последний раунд ужесточения произошел в октябре 2024-го: власти увеличили обязательный дисконт по таким сделкам с 50 до 60% от рыночной стоимости актива и увеличили обязательный взнос в бюджет — с 15 до 35% от стоимости актива. На активность в этом сегменте также влияет и высокая ключевая ставка Банка России, так как под сделки зачастую привлекается заемное финансирование. В январе—июне ЦБ сохранял ставку на отметке в 16%, в июле и сентябре в два раунда повысил ее до 19%, а в октябре — до 21%.