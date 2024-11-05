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СМИ: экспорт российской нефти резко снизился

За неделю с 28 октября по 3 ноября объем поставок российской нефти за рубеж снизился на 530 тысяч баррелей в сутки, до 3,02 миллиона. Это стало сильнейшим падением с начала июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в указанный период Россия не отправляла энергоресурсы из порта в Мурманске, а из порта в Новороссийске осуществилась всего одна отправка. Как пишет Bloomberg, на прошлой неделе закончился пик сезонного технического обслуживания. В России резко вырос уровень первичной обработки нефти, что, вероятно, снизило объемы доступной для экспорта нефти.

Кроме того, указывает издание, снижение поставок может также быть связано с решением ОПЕК+ снова отложить повышение объемов добычи нефти.

Bloomberg добавляет, что за неделю, окончившуюся 3 ноября, 29 танкеров загрузили 21,11 миллиона баррелей российской нефти. Показатель снизился с 32 кораблей и 24,97 миллиона баррелей неделей ранее. Суточные показатель по потокам сырой нефти стал самым низким за шесть недель — до 3,02 миллиона баррелей.

Стоимость экспорта в балтийских портах, по данным агентства, за неделю опустилась на 2,3 доллара за баррель, в черноморских — на 1,9 доллара. Средний доход за четыре недели снизился примерно до 1,53 миллиарда долларов в неделю с 1,57 миллиарда долларов в период до 27 октября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».