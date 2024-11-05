СМИ: экспорт российской нефти резко снизился

Отмечается, что в указанный период Россия не отправляла энергоресурсы из порта в Мурманске, а из порта в Новороссийске осуществилась всего одна отправка. Как пишет Bloomberg, на прошлой неделе закончился пик сезонного технического обслуживания. В России резко вырос уровень первичной обработки нефти, что, вероятно, снизило объемы доступной для экспорта нефти.