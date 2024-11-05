Самый дорогой объект арестованной в Финляндии недвижимости РФ оценили в €10 млн

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы оценили в €10 млн самый дорогой объект российской недвижимости, арестованный в Финляндии. Как следует из документов приставов, поступивших в ТАСС, это здание в престижном районе столицы Финляндии Лауттасаари, принадлежащее компании Kiint Oy.
Согласно данным патентно-регистрационной палаты Финляндии, Kiint Oy принадлежит двум гражданам России — Калягину Евгению 1983 года рождения и Платоновой Ирине 1964 года рождения, а также гражданке Финляндии Ирине Темонен 1987 года рождения. В постановлении судебных приставов отмечается, что «подлежащие аресту объекты не находятся в служебном пользовании Российской Федерации».
Почти вся остальная арестованная недвижимость в Финляндии оценена приставами в среднем в районе €300 тыс., минимальная стоимость — €20 тыс. за парковочное место.
29 октября в суде Хельсинки сообщили ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и (или) недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии в размере около $5 млрд по иску шести энергокомпаний Украины, включая «Нафтогаз». Как сообщили в посольстве России, арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины.