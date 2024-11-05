Самый дорогой объект арестованной в Финляндии недвижимости РФ оценили в €10 млн

29 октября в суде Хельсинки сообщили ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и (или) недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии в размере около $5 млрд по иску шести энергокомпаний Украины, включая «Нафтогаз». Как сообщили в посольстве России, арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики.