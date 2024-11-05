Россиянам рассказали, как хранить деньги на экстренный случай

Чаще всего для хранения денежных средств используют депозиты и накопительные счета. По словам эксперта, депозит, в отличие от накопительного счета, приносит большую доходность, однако имеет ограничения на снятие и пополнение.
«В этом случае, на мой взгляд, подушку безопасности лучше разделить на несколько частей. Например, если у вас она равна сумме расходов за 3 месяца, то разделить ее можно на 3 части. Одну часть можно положить на накопительный счет, а две другие — на два среднесрочных вклада (3−6 месяцев) без возможности снятия и пополнения», — посоветовал Алексей Родин.
По мнению финансиста, в таком случае будет обеспечена максимальная доходность на вложенные деньги и при этом сохранится достаточно высокая гибкость. Так, при потере основного источника дохода, например, вклады можно закрывать постепенно, раз в месяц, чтобы продолжать получать доходность по процентам.
Алексей Родин также преждложил рассмотреть вклады с возможностью частичного снятия — так можно избежать потери процентов. Однако доходность у такого вклада будет ниже.
«На мой взгляд, вклады стоит открывать без возможности снятия и пополнения, а для гибкости часть средств лучше хранить на накопительном счете», — заключил эксперт.
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