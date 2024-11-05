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Россиянам рассказали, как хранить деньги на экстренный случай

Известно, что на случай непредвиденных трат необходимо иметь финансовую подушку безопасности — сумму в размере расходов за 3 — 6 месяцев. О том, как лучше хранить такую подушку и в каких случаях целесообразно снять деньги со вклада, Финансам Mail рассказал Алексей Родин, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Чаще всего для хранения денежных средств используют депозиты и накопительные счета. По словам эксперта, депозит, в отличие от накопительного счета, приносит большую доходность, однако имеет ограничения на снятие и пополнение.

«В этом случае, на мой взгляд, подушку безопасности лучше разделить на несколько частей. Например, если у вас она равна сумме расходов за 3 месяца, то разделить ее можно на 3 части. Одну часть можно положить на накопительный счет, а две другие — на два среднесрочных вклада (3−6 месяцев) без возможности снятия и пополнения», — посоветовал Алексей Родин.

По мнению финансиста, в таком случае будет обеспечена максимальная доходность на вложенные деньги и при этом сохранится достаточно высокая гибкость. Так, при потере основного источника дохода, например, вклады можно закрывать постепенно, раз в месяц, чтобы продолжать получать доходность по процентам.

Алексей Родин также преждложил рассмотреть вклады с возможностью частичного снятия — так можно избежать потери процентов. Однако доходность у такого вклада будет ниже.

«На мой взгляд, вклады стоит открывать без возможности снятия и пополнения, а для гибкости часть средств лучше хранить на накопительном счете», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».