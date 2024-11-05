Россиянам рассказали, как хранить деньги на экстренный случай

«В этом случае, на мой взгляд, подушку безопасности лучше разделить на несколько частей. Например, если у вас она равна сумме расходов за 3 месяца, то разделить ее можно на 3 части. Одну часть можно положить на накопительный счет, а две другие — на два среднесрочных вклада (3−6 месяцев) без возможности снятия и пополнения», — посоветовал Алексей Родин.