Россиян предупредили о рисках сдачи квартиры в аренду

Превращение квартиры в общежитие или гостиницу
Существует риск, что арендатор может сдать жилье в субаренду.
«По закону, квартира может быть передана в субаренду только с письменного разрешения собственника. Даже если запрет на субаренду не оформлен документально, квартиросъемщик не имеет на это законных оснований», — сказал Илья Гаврилов, юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью юридической фирмы «Двитекс».
По его словам, чтобы избежать такой ситуации, следует ограничить количество проживающих в договоре аренды и периодически проверять квартиру. В случае нарушения, собственник имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, выселить незаконных жильцов или потребовать компенсацию за нанесенный имуществу ущерб.
Ухудшение состояния квартиры по вине арендатора
Для предотвращения этого риска Илья Гаврилов посоветовал подробно описать состояние квартиры и ее оборудования (бытовая техника, мебель, отделка) в акте приема-передачи, а также периодически инспектировать состояние жилья.
«Для профилактики этого риска используется депозит, из которого удерживаются возможные санкции за нарушения порядка оплаты, а также повреждения отделки, мебели иного имущества», — отметила, в свою очередь, вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Ирина Зырянова.
По ее словам, нужно принимать во внимание, что по понятным причинам стоимость устранения повреждений может превышать размер депозита, поэтому следует страховать саму квартиру, отделку, мебель, бытовую технику.
Просрочка по оплате арендной платы
«Для минимизации этого риска рекомендуется заключать долгосрочные договоры аренды, требовать внесения залога и регулярно отслеживать факт внесения платежей арендаторами», — сказал Илья Гаврилов.
Такая система, подчеркнула Ирина Зырянова, будет работать лучше одновременно с правом арендодателя отказаться от договора в случае просрочки даже одного платежа, а также депозит в размере месячной платы за проживание.
Преждевременный съезд арендаторов без оплаты расходов по коммунальным услугам
По словам Ильи Гаврилова, рисков по данному вопросу можно избежать. Для этого в договоре следует отразить обеспечительный платеж, из суммы которого можно будет покрыть неуплаченную арендную плату и долг по коммунальным услугам, если арендатор, без уведомления, куда-либо скроется.
Риск мошенничества, связанный с продажей квартиры
«Такой риск может реализоваться, когда наниматели под благовидным предлогом проверки полномочий наймодателя просят предоставить копии правоустанавливающих документов и паспорта, а потом совершают сделку по поддельным документам», — рассказала Ирина Зырянова.
Она напомнила, что действующее законодательство позволяет установить запрет совершения регистрационных действий без личного участия правообладателя. Это один из способов защититься от мошенников.
Также эксперт призвала не рассылать копии документов на объект и свой паспорт по первому требованию. Достаточно показать интересующий документы при заключении договора, заключила она.
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