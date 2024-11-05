Россиян предупредили о бурном росте различных мошеннических схем в ноябре

«Мошенники массово создают поддельные сайты, которые выглядят как настоящие интернет-магазины, но предлагают товары по запредельно низким ценам, вызванным периодом распродаж. У таких сайтов даже может быть “обслуживающий персонал”, обрабатывающий заказы по телефону. Однако подобные фальшивые сайты просят 100%-ную предоплату товара и после оплаты покупатели не получают свой заказ», — предупредил собеседник RT.