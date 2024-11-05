Россиян предупредили о бурном росте различных мошеннических схем в ноябре

К подобным можно отнести создание фальшивых интернет-магазинов, привёл пример эксперт.
«Мошенники массово создают поддельные сайты, которые выглядят как настоящие интернет-магазины, но предлагают товары по запредельно низким ценам, вызванным периодом распродаж. У таких сайтов даже может быть “обслуживающий персонал”, обрабатывающий заказы по телефону. Однако подобные фальшивые сайты просят 100%-ную предоплату товара и после оплаты покупатели не получают свой заказ», — предупредил собеседник RT.
По его словам, необходимо осуществлять покупки только на проверенных и известных платформах и магазинах.
Также необходимо проверять URL-адреса сайтов, читать отзывы о магазинах на различных платформах, советует Силаев.
«В настоящее время создаётся множество поддельных мобильных приложений, имитирующих различные популярные магазины», — рассказал специалист.
Из-за этого рекомендуется загружать приложения только из официальных магазинов, проверять информацию о разработчике/владельце приложения, а также изучать отзывы пользователей, порекомендовал аналитик.
Также он предупредил о «платёжных ловушках» в случае приобретения товаров через сайты-объявления.
«Мошенники создают объявления о продаже различных товаров по приятным для покупателя ценам. Однако в рамках приобретения товаров мошенники навязывают использование нестандартных методов оплаты, таких как переводы через малоизвестные платёжные системы или напрямую на банковский счёт», — заявил эксперт.
Помимо того, он упомянул схемы, связанные с фальшивыми скидочными промокодами, подарочными картами, акциями.
«Мошенники предлагают купить несуществующие купоны или промокоды за небольшую сумму. Также в последнее время всё больше появляется предложений купить подарочные карты с большой скидкой, которые оказываются фальшивыми или уже использованными», — объяснил Силаев.
Ещё в период распродаж происходят ежедневные массовые доставки товаров, мошенники пользуются этим и создают поддельные сообщения о том, что заказ задержан, или о том, что необходимо подтвердить доставку, предостерёг специалист.
«При этом в таких сообщениях всегда есть просьба перейти по фишинговой ссылке или же оплатить дополнительные сборы. При наличии подобных сообщений свяжитесь напрямую с курьерской службой через их официальный сайт, официальный контактный номер или официальное приложение для проверки присланной информации», — рекомендует эксперт.
Он посоветовал никогда не переходить по ссылкам из подобных сообщений, не вводить и не сообщать личные и конфиденциальные данные и платёжную информацию на непроверенных ресурсах и непроверенным людям.
Ранее сообщалось, что появилась новая схема мошенничества в Telegram под видом служебных уведомлений.