Россия в сентябре продала Японии рекордный с конца 2023 года объем крабов

По итогам сентября Россия увеличила поставки краба в Японию почти в 1,5 раза по сравнению с августом, до 1,9 тыс. тонн на $34,8 млн. Это стало рекордом по стоимости и объему с конца 2023 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные японской таможни.