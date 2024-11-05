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Россия в сентябре продала Японии рекордный с конца 2023 года объем крабов

По итогам сентября Россия увеличила поставки краба в Японию почти в 1,5 раза по сравнению с августом, до 1,9 тыс. тонн на $34,8 млн. Это стало рекордом по стоимости и объему с конца 2023 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные японской таможни.

Источник: AP 2024

В общей сложности в первый осенний месяц Япония закупила у России 1,96 тыс. тонн ракообразных, на крабов пришлось 98% импорта. Всего в сентябре Япония приобрела у зарубежных партнеров 2,6 тыс. тонн краба, двумя другими крупными поставщиками были Канада (18% импорта) и Бахрейн (3%).

В первом квартале продажи замороженных крабов в России выросли в восемь раз, следует из подсчетов платформы NTech. В Ассоциации компаний розничной торговли объясняли это увеличением поставок продукта в торговые сети. При этом цена некоторых его видов, по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сопоставима со стоимостью отдельных видов говядины.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Рыба окончательно опошлинилась».