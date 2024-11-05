Россия резко увеличила закупки сливочного масла в надежде замедлить рост цен

На рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт, отметила министр. Чтобы оперативно решить этот вопрос, были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Индии, Ирана, Турции, добавила она.