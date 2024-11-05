Риэлтор Старыгин объяснил, почему ипотека выгоднее аренды на долгосрок

Сейчас в Москве снять двух- или трехкомнатную квартиру в домах класса «комфорт плюс» или в бизнес-сегменте можно за 180−300 тысяч рублей в зависимости от жилого комплекса и состояния отделки. В случае с ипотекой есть возможность обыграть высокую ставку, например, воспользоваться предложением банка «своя ставка», где за определенную сумму можно уменьшить ставку на несколько лет или даже весь период займа.
«Если посчитать данные вложения на 10−15 лет, то разница между арендой и ипотекой будет либо небольшая, либо ее вообще не будет. К тому же, рано или поздно ставка по ипотеке начнет снижаться и появится возможность ее рефинансирования. На долгий срок свое жилье будет иметь большую рентабельность, нежели потраченные средства на аренду», — сказал Старыгин.
При этом он добавил, что если нет большой суммы для первоначального взноса, то ничего не остается, как выбирать аренду и ждать стабилизации ставки ЦБ РФ.
Ранее Старыгин рассказал, что люди из-за высоких ставок по ипотеке вернулись к аренде.