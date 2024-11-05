Риэлтор Старыгин объяснил, почему ипотека выгоднее аренды на долгосрок

Сейчас в Москве снять двух- или трехкомнатную квартиру в домах класса «комфорт плюс» или в бизнес-сегменте можно за 180−300 тысяч рублей в зависимости от жилого комплекса и состояния отделки. В случае с ипотекой есть возможность обыграть высокую ставку, например, воспользоваться предложением банка «своя ставка», где за определенную сумму можно уменьшить ставку на несколько лет или даже весь период займа.