Reuters: сотрудники Boeing завершили забастовку

По его информации, новое соглашение предусматривает повышение зарплаты работников корпорации на 38% в течение следующих четырех лет. Бастующие должны вернуться на свои рабочие места к 12 ноября, некоторым придется пройти профессиональную переподготовку в связи с длительным периодом отсутствия на работе. По оценкам источников агентства, полное восстановление производства самолетов и выход Boeing из финансового кризиса может «занять недели», так как объемы выпуска лайнеров 737 MAX в течение некоторого времени будут намного ниже запланированного до забастовки показателя в 38 единиц в месяц.