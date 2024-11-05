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Reuters: сотрудники Boeing завершили забастовку

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Более половины (59%) бастующих сотрудников авиастроительной корпорации Boeing проголосовали за принятие нового соглашения с работодателем по зарплате. Это положило конец забастовке, продлившейся семь недель и приведшей к приостановке производства многих лайнеров, сообщило агентство Reuters.

Источник: AP 2024

По его информации, новое соглашение предусматривает повышение зарплаты работников корпорации на 38% в течение следующих четырех лет. Бастующие должны вернуться на свои рабочие места к 12 ноября, некоторым придется пройти профессиональную переподготовку в связи с длительным периодом отсутствия на работе. По оценкам источников агентства, полное восстановление производства самолетов и выход Boeing из финансового кризиса может «занять недели», так как объемы выпуска лайнеров 737 MAX в течение некоторого времени будут намного ниже запланированного до забастовки показателя в 38 единиц в месяц.

Как пишет Reuters, по окончании срока действия нового четырехлетнего контракта среднегодовая зарплата сотрудников Boeing будет составлять $119,3 тыс. по сравнению с $75,6 тыс. ранее. Агентство напомнило, что ранее участники забастовки отвергли два разработанных компанией предложения по повышению зарплаты. Изначальным требованием работников было повышение размеров оплаты труда на 40% в течение трех лет.

Президент США Джо Байден в своем заявлении поздравил Международную ассоциацию машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM), представляющую интересы сотрудников Boeing, а также саму компанию с достижением консенсуса. Он также отметил вклад исполняющей обязанности министра труда США Джули Су и директора Национального экономического совета страны Лаэль Брейнард в разрешение конфликта между корпорацией и работниками.

13 сентября телеканал CNN сообщил, что 33 тыс. работников заводов Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты на 25% в течение четырех лет.