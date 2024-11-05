Продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

С начала года и по середину октября 2024 года в России было реализовано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, что на 12% превышает показатели всего прошлого года в денежном выражении, и на 6% — в количественном. Как сообщил источник в «Марвел-Дистрибуции», доля российских ноутбуков достигла 11,6%, тем самым опередив объемы продаж американских компаний, которые сейчас занимают менее 10%. Для сравнения, в 2022 году доля американских брендов составляла 30%, а российских — всего 4%. В прошлом году американцы контролировали 13%, в то время как российские производители — 7%.