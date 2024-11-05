Продавцы маркетплейсов обжалуют навязанные скидки в ФАС

Маркетплейсы начали внедрять автоакции в конце весны этого года, подчеркнул источник среди продавцов. Хотя изначально участие в них было добровольным, с осени политика изменилась, и товары автоматически начали включаться в акции без ведома селлеров. Они теперь обязаны оперативно уведомлять маркетплейсы о своем отказе. «Нужно постоянно мониторить сообщения в личном кабинете, это делают не все», — отмечает тот же источник.