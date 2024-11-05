Продавцы маркетплейсов обжалуют навязанные скидки в ФАС

Как поясняет один из экспертов, маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, внедряют массовые акции со скидками, зачастую достигающими 50%, чтобы выгрузить заваленные товарами склады. Однако такой подход становится проблематичным для продавцов, которые о таких инициативах узнают постфактум, для многих подобные акции оборачиваются прямыми убытками.
Член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников обратился к руководителю службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить законность подобных акций на предмет нарушения закона о защите конкуренции. В своем обращении он отметил: «Навязанные промоакции вызывают отторжение продавцов».
В ФАС подтвердили получение письма и заявили, что намерены рассмотреть вопрос в ближайшее время. «Автоакции обсуждались на заседании ФАС», — добавил Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли.
Маркетплейсы начали внедрять автоакции в конце весны этого года, подчеркнул источник среди продавцов. Хотя изначально участие в них было добровольным, с осени политика изменилась, и товары автоматически начали включаться в акции без ведома селлеров. Они теперь обязаны оперативно уведомлять маркетплейсы о своем отказе. «Нужно постоянно мониторить сообщения в личном кабинете, это делают не все», — отмечает тот же источник.
Представитель Wildberries пояснил, что продавцы получают уведомление об акциях за три рабочих дня до их начала. Кроме того, им предоставляется возможность заранее устанавливать минимальные цены и блокировать своё участие в программах. В Ozon также предоставили селлерам право устанавливать минимальные цены на товары, добавив, что участие в распродажах помогает улучшить видимость товаров в поисковой выдаче.
Минэкономики ранее предложило запретить маркетплейсам менять цену товара без явного согласия продавцов, закрепив это в законопроекте о платформенной экономике. Однако в ведомстве не предоставили комментариев по поводу сроков его принятия. «Сроки принятия закона пока не ясны, а проблема стоит остро сейчас», — подчеркивает Алексей Кожевников, добавляя, что платформы действуют как регуляторы бизнеса.
Елена Кузнецова, руководитель антимонопольной практики компании «Рустам Курмаев и партнеры», считает, что наиболее вероятное нарушение связано с злоупотреблением доминирующим положением маркетплейсов. «Если предприниматель лишается права контролировать цены, он попадает в зависимость от маркетплейса», — отмечает она.
Юрист Vegas Lex Илья Бочинин напоминает, что ФАС уже выдавала предписания маркетплейсам за нарушение закона о защите конкуренции в начале этого года. В то же время Надия Гореславская из компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» считает, что координация действий между маркетплейсами может иметь положительный эффект, если ее удастся доказать.
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Т Почему продавцов заставляют делать скидки на маркетплейсах: поставщики пожаловались в ФАС.
Д Рассказываем, что делать, если маркетплейс поставил скидку на товар без согласия, как поставщики Озон и Wildberries борются против участия в автоакциях, и что об этом думают эксперты.