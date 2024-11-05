Один из крупнейших производителей риса в России завершил уборку урожая

Он также отметил, что в 2024 году в целом в Краснодарском крае риса было посеяно на 7% больше, чем в прошлом году. «По итогам уборочной кампании мы видим достаточно высокую урожайность — 73,2 центнера с гектара. В целом, россиянам хватит риса и проблем с наличием и ассортиментом не будет», — рассказал эксперт.