Один из крупнейших производителей риса в России завершил уборку урожая

«В агрохолдинге “АФГ Националь” завершилась рисоуборочная кампания в Краснодарском крае и Ростовской области. В хозяйствах холдинга на Кубани рисом были засеяны в общей сложности 24,5 тыс. га (показатель на уровне прошлого года), валовый урожай риса ГК “АФГ Националь” в Краснодарском крае составил 185 тыс. тонн в текущем году, что выше показателей прошлого года. В хозяйствах Ростовской области валовый урожай риса составил 15 тыс. тонн», — рассказал Юзефович.
Он также отметил, что в 2024 году в целом в Краснодарском крае риса было посеяно на 7% больше, чем в прошлом году. «По итогам уборочной кампании мы видим достаточно высокую урожайность — 73,2 центнера с гектара. В целом, россиянам хватит риса и проблем с наличием и ассортиментом не будет», — рассказал эксперт.
«Компания “АФГ Националь” — передовая, мы больше 10 лет занимаемся селекцией риса в Краснодарском крае — единственная коммерческая организация, которая активно работает в этом направлении. Наш земельный банк и активы увеличились, что позволяет нам стабильно развиваться в отрасли», — добавил Юзефович.
«АФГ Националь» — российский агропромышленный холдинг, занимающийся производством и переработкой риса. Компания выращивает порядка 20% всего риса в России.