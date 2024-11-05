«Норебо» станет партнером ГТЛК в судоремонтном комплексе в Мурманске

«Норебо» — один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России, находится под контролем бизнесмена Виталия Орлова. В последние годы компания приобретает судостроительные и судоремонтные мощности. В 2022 году компания получила в собственность судостроительную площадку в Ленобласти, ранее принадлежавшую частной судостроительной компании «Пелла» Герберта Цатурова. Вместе с площадкой компания получила 12 контрактов на строительство промысловых судов, в том числе на два краболова проекта 3070, четыре среднетоннажных траулера-процессора проекта 3095, два процессора проекта 1701 и четыре ярусолова проекта 200101, сообщали в компании. «Норебо» также пыталась перенести на свою площадку строительство нескольких траулеров, ранее заказанных на петербургской «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, находящуюся в управлении банка ВТБ), но сделать это не удалось.