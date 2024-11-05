«Норебо» станет партнером ГТЛК в судоремонтном комплексе в Мурманске

Рыбопромышленный холдинг «Норебо» войдет в проект Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по созданию судоремонтного комплекса в Мурманске, рассказали РБК источник в крупном рыбопромышленном холдинге и источник, близкий к Минпромторгу.
Зачем строят комплекс
До 2022 года рыбопромышленные компании, ведущие промысел в Баренцевом море, ремонтировали суда на верфях Норвегии. После начала специальной военной операции на Украине и введения странами Запада санкций, затронувших в том числе рыбопромышленную отрасль, норвежские верфи начали отказывать рыбакам северного бассейна в предоставлении услуг. Промысловые компании Дальнего Востока сохранили возможность ремонтировать суда в отдельных странах Восточной Азии.
Созданием судоремонтного комплекса в Мурманске в партнерстве с региональными властями занимается ГТЛК. Глава компании Евгений Дитрих на Восточном экономическом форуме — 2024 говорил, что в проект будет вложено более 20 млрд руб. собственных и привлеченных средств. После завершения строительства комплекс сможет ремонтировать до 90 судов в год. Проектирование завода должно завершиться к концу 2025 года. Анонсировалось, что к проекту будет привлечен партнер, который в перспективе станет оператором предприятия (кто именно должен был войти в проект — стороны не раскрывали).
Представитель ГТЛК сказал РБК, что предприятие будет полностью введено в эксплуатацию в 2027 году. При этом комплекс начнет предоставлять отдельные судоремонтные услуги уже в 2025 году. Основными заказчиками работ и услуг должны стать владельцы рыболовецкого и торгового флота. При условии успешной реализации проекта он может быть масштабирован на другие российские регионы.
«Проект в Арктике — пилотный для нас. Его успешная реализация позволит впоследствии масштабировать опыт и на другие регионы. Мы фиксируем большой спрос на услуги судоремонта в России. Считаем сегмент стратегически важным для страны и перспективным для бизнеса», — добавил представитель компании.
Участие «Норебо» в проекте представитель ГТЛК не прокомментировал. Представитель «Норебо» отказался от комментариев. Пресс-служба Минпромторга переадресовала вопросы о проекте в ГТЛК.
Для чего проект рыбопромышленникам
«Норебо» — один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России, находится под контролем бизнесмена Виталия Орлова. В последние годы компания приобретает судостроительные и судоремонтные мощности. В 2022 году компания получила в собственность судостроительную площадку в Ленобласти, ранее принадлежавшую частной судостроительной компании «Пелла» Герберта Цатурова. Вместе с площадкой компания получила 12 контрактов на строительство промысловых судов, в том числе на два краболова проекта 3070, четыре среднетоннажных траулера-процессора проекта 3095, два процессора проекта 1701 и четыре ярусолова проекта 200101, сообщали в компании. «Норебо» также пыталась перенести на свою площадку строительство нескольких траулеров, ранее заказанных на петербургской «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, находящуюся в управлении банка ВТБ), но сделать это не удалось.
В конце 2021 года холдинг купил в Петропавловске-Камчатском судоремонтные предприятия АО «Судоремсервис», ООО «Ретривер», ООО «Энергоресурс» и АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод», на базе которых создает свой судоремонтный комплекс. «Норебо» планирует направить на создание площадки около 4,5 млрд руб., с 2027 года комплекс ежегодно сможет обслуживать до 60 судов разного класса, говорится на сайте компании. «Будет создано более 250 новых рабочих мест. В рамках проекта предполагается строительство и реконструкция морских причалов протяженностью более 1,2 тыс. погонных метров, создание ремонтной базы и базы для ежегодного межрейсового техобслуживания судов и замены экипажей», — говорится на сайте компании.
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что развитие судоремонта в России приобретает особую актуальность с учетом активного строительства рыбопромыслового флота. «Группа компаний “Норебо”, которая владеет собственными судостроительными мощностями и является крупнейшим заказчиком судоремонтных услуг, привлекательный и эффективный партнер для реализации проекта», — отметил он.
Эксперт говорит, что на сроки окупаемости будет влиять программа загрузки нового предприятия, о которой пока преждевременно говорить. Бурмистров оценил горизонт окупаемости проекта в период не менее десяти лет.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что сегодня развиваться в секторе судоремонта могут только крупные компании с мощным административным ресурсом и бюджетным финансированием. «Несмотря на острую необходимость развития судоремонта в стране такие проекты на фоне отсутствия действенных мер поддержки небольших частных компаний ведут к монополизации рынка и высоким ценам на услуги. Чтобы избежать этого, необходимо внести комплексные изменения в подзаконную базу нулевого НДС и открыть доступ к этой мере поддержки для всех участников отрасли и частных инвесторов», — сказал он.
Глава ассоциации считает, что в первую очередь властям нужно расширить список мероприятий, на которые можно направлять средства, освободившиеся от нулевого НДС, включив в них затраты на обучение персонала, погашение займов и кредитов на пополнение оборотных средств, закупку программного обеспечения, внедрение технологий. Также требуется увеличить сроки окупаемости и снизить размер вложений в модернизацию средств производства с 20 до 10−15%.
Читайте РБК в Telegram.