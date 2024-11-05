Нефтяники в октябре получили из бюджета РФ по топливному демпферу 106,6 млрд рублей

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В течение всего сентября 2023 года топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.