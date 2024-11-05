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Нефтяники в октябре получили из бюджета РФ по топливному демпферу 106,6 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили в октябре 106,6 млрд рублей, следует из материалов Минфина.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В сентябре выплаты составили 145,7 млрд рублей, а в октябре прошлого года выплаты не производились.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В течение всего сентября 2023 года топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

С октября 2023 года в России вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. На фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вернуть коэффициент к первоначальному состоянию.